GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemEşinin kazayla vurduğu hamile kadının bebeği öldü!
HaberlerGündem Haberleri Eşinin kazayla vurduğu hamile kadının bebeği öldü!
ABONE OL

Eşinin kazayla vurduğu hamile kadının bebeği öldü!

Ankara'da Mehmet Uğur E.'nin (30) av tüfeğini temizlerken kazayla yaraladığı eşi 4 aylık hamile Kübra E.'nin (26) hastanede tedavisi devam ederken, öldüğü belirlenen karnındaki bebeği sezaryenle alındı.

06.12.2021 - 16:48 | | Müfit ONBAŞI/ ANKARA, (DHA)
Eşinin kazayla vurduğu hamile kadının bebeği öldü!

Çubuk ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Uğur E., dün akşam evde av tüfeğini temizleyip yerine koyduğu sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, odada bulunan 1 çocuğunun annesi 4 aylık hamile Kübra E.'ye isabet etti.

Kasığından yaralanan genç kadın, eve çağrılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kübra E., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Durumu ağır olan kadının karnındaki bebeğinin öldüğü belirlendi. Bebek, sezaryen ile alınırken, Kübra E.'nin tedavisi hastanede devam ediyor.

Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Uğur E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Mehmet Uğur E., tüfeğin yerine koyarken kazayla kendiliğinden ateş aldığını, çok üzgün olduğunu söyledi.

GÜNCEL HABERLER

MHP lideri Bahçeli duyurdu! Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruluyor

MHP lideri Bahçeli duyurdu! Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruluyor

Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak

Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak

Yaralı taşıyan ambulans devrildi! 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı

Yaralı taşıyan ambulans devrildi! 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaralı taşıyan ambulans devrildi! 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı

Yaralı taşıyan ambulans devrildi! 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı

Sıradaki Haber
3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek göstergenin maaşa etkisi ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek göstergenin maaşa etkisi ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Sıradaki Haber
Kahve fiyatlarına büyük zam! Tavan yaptı

Kahve fiyatlarına büyük zam! Tavan yaptı

Sıradaki Haber
ABD’de yeni koronavirüs tedbirleri yürürlüğe girdi! Zorunlu oldu

ABD’de yeni koronavirüs tedbirleri yürürlüğe girdi! Zorunlu oldu

Sıradaki Haber