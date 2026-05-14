GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın cezası açıklandı
HaberlerGündem Haberleri Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın cezası açıklandı

Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın cezası açıklandı

14.05.2026 - 21:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın cezası açıklandı

Zonguldak'ta eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında tüfekle öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Halil Alkaç, "Eşimi ve kızımı öldürdü. Aldığı ceza ailemi geri getirmez ama bir nebze içimiz rahatladı" dedi.

Haberin Devamı

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Yusuf Ündeş, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmada, iddia makamı daha önceki mütalaasında tutukluluk halinin devamını talep etti.

İLGİLİ HABER

Kütahya’da yolcu treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı
Kütahya’da yolcu treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı

Haberin Devamı

Sanık son savunmasını yaptı

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yusuf Ündeş, olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi. Ündeş, "Defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Bu işin olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Eşime ve kayınvalideme 4-5 ay boyunca yalvardım. Allah'ın önünde diz çökerim. Onların önünde de diz çöktüm. Oğlumu bana karşı kışkırttılar. Anneme ve canım eşime yalvardım. 4-5 ay böyle geçti. Çok pişmanım" dedi.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Tuzluca'daki Kandilli Sıra Dağları'nda meydana gelen çığın izleri havadan görüntülendi
Tuzluca'daki Kandilli Sıra Dağları'nda meydana gelen çığın izleri havadan görüntülendi

Sanık avukatı ise müvekkilinin savunmasına destek çıkarak, "Müvekkilim ilk aşamadan itibaren oğlunun kendisine karşı doldurulması ve üç adet olay var. Mahkemeniz 2 kez dosyaya yenilik katmayacağı kanaatiyle reddetti. Biz adil yargılama hakkının ihlali olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti son sözünü sorması üzerine sanık Yusuf Ündeş, "Çok pişmanım. Çok üzgünüm. Torunlarımla gezmek yaşamak isterdim. Ben de babayım. Siz bilirsiniz. Karar mahkemenin" dedi.

İLGİLİ HABER

Balkonda oynarken aşağı düşen kardeşine bakarken kendisi de düştü
Balkonda oynarken aşağı düşen kardeşine bakarken kendisi de düştü

Mahkeme eşi Tülay Ündeş ve kayınvalidesi Zahide Alkaç'ı kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan Yusuf Ündeş hakkında kararını açıkladı. Mahkeme, sanığa eşine ve kadına karşı kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, takdiri indirim uygulamadı.

İLGİLİ HABER

Bu kadarına pes dedirten bir olay: Meyhane açılışını duayla yaptılar
Bu kadarına pes dedirten bir olay: Meyhane açılışını duayla yaptılar

Cezaevinde saçlarını boyatmış

Eşini ve kızını kaybetmenin acısını yaşayan Halil Alkaç ise sanığın aldığı cezayı değerlendirdi. Daha önce ilgili yerlere başvurularda bulunduklarını ancak yeterli sonuç elde edemediklerini söyleyen Halil Alkaç, "Biz defalarca kızımın uzaklaştırması olduğu halde tehdit mesajlarıyla şikayette bulunduk. Bu ölüm göz göre göre gelen bir ölüm. Şimdi sağda solda kendi akrabalarından birtakım laflar var. Kısasa kısas diyorum. Ben 66 yaşındayım. Ben kaybedeceğimi zaten kaybettim. 50 yıllık eşim ve kızımı kaybettim. Benim eşim 4. evre lösemi hastalığını atlattı. Ündeş'in saçları bembeyazdı, sakalları bembeyazdı. Artık tanınmamak için mi yaptı. Saçlarını boyatmış. Biz defalarca bu şikayetlerde bulunduk" dedi.

Güncel Haberler

Bayramın vazgeçilmezi tatlının en önemli lezzeti! Fiyatları geriledi, 210 lira oldu
#Gündem

Bayramın vazgeçilmezi tatlının en önemli lezzeti! Fiyatları geriledi, 210 lira oldu

Sakarya'da 4 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam kapasite dolan Akçay Barajı, Sapanca Gölü'ne can oluyor
#Gündem

Sakarya'da 4 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam kapasite dolan Akçay Barajı, Sapanca Gölü'ne can oluyor

Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın cezası açıklandı
#Gündem

Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın cezası açıklandı