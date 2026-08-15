Balık havuzunda sıfır gübreyle marul yetiştirdiler: 1,5 ayda ürün veriyor!

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Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Arslan, özellikle gıda arzında yaşanan düşüş ve artan dünya nüfusu dikkate alındığında bu ve benzer alternatif yetiştiricilik sistemlerinin ülke stratejisi için de önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Abdulkadir Bayır önderliğinde benzer birçok projelerinin olduğunu ifade eden Arslan, "Uzmanlar 2030 yılında dünya nüfusunun 10 milyarı aşacağı ve bu nüfusu sağlıklı bir şekilde besleyebilmek için mevcut gıda üretiminin iki katına çıkması gerektiğini bildiriyor. Mevcut gıda üretimine bakıldığı zaman özellikle iklim değişikliği nedeniyle yıllar içerisinde bir düşüş olduğu görülüyor. Bu durum gıda üretimi ve nihai olarak beslenme açısından son derece önemli. Üretim masraflarını düşürmek için çeşitli çalışmalar ve yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de akuaponik yetiştiricilik sistemidir" diye konuştu.