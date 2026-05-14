Tuzluca'daki Kandilli Sıra Dağları'nda meydana gelen çığın izleri havadan görüntülendi

14.05.2026 - 19:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: IĞDIR (İHA)

Tuzluca ilçesine bağlı Kandilli Sıra Dağları'nda daha önce meydana gelen çığın ardından oluşan izler drone ile havadan görüntülendi. Kış aylarında yoğun kar yağışı alan bölgede, havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar tabakasının bazı noktalarda çığa neden olduğu görüldü.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kandilli Sıra Dağları'nda meydana gelen çığın ardından oluşan izler drone ile havadan görüntülendi. Kış boyunca yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, havaların ısınmasıyla birlikte dağ yamaçlarındaki kar örtüsünde çözülmeler yaşandı.

Bölgede daha önce meydana geldiği değerlendirilen çığın ardından oluşan geniş kar yığınları ve sürüklenme izleri dikkat çekti. İlkbahar aylarında ve ani sıcaklık artışlarında görülen "ıslak çığ" olarak bilinen çığ türlerinin, eriyen kar tabakasının ağırlaşmasıyla oluştuğu öğrenildi.

Drone görüntülerinde, dağ yamaçlarından koparak aşağı sürüklenen kar kütlelerinin bıraktığı izler net şekilde görülürken, bölgedeki yüksek kesimlerde çığ riskinin devam edebileceği değerlendiriliyor.

 

