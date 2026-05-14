Bir ilimizde daha suya indirim müjdesi! Yüzde 50 düşecek

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer başkanlık etti.

Genel kurulda konuşan Başkan Yüceer, su tarifelerinde yapılacak indirimleri açıklayarak, "Yaptığımız düzenleme ile birlikte 1-10 metreküp arası su tüketimine yüzde 50, engelli vatandaşlarımıza yüzde 75, şehit ve gazi ailelerine yüzde 90, 65 yaş üstü muhtaç ailelerimize de yüzde 75 indirim uygulanacak. İndirimler 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

Kurumun mali yapısını güçlendirdiklerini belirten Yüceer, "Özkaynaklarımızı güçlendirerek bugün su fiyatında yüzde 50 indirim yapabilecek bir güce kavuştuk. Verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi suya indirim konusu. Ama bunu söylerken geldiğimiz gibi hemen yapacağız demedik. Gerekli altyapıyı sağladıktan, yatırımlarımızı yaptıktan ve her anlamda özkaynaklarımızı yeterli seviyeye getirdikten sonra bu indirimi yapabileceğimizi söylemiştik ki çok şükür bugün o güce ulaştık" dedi.

Su maliyetlerine ilişkin de bilgi veren Yüceer, "Suyun bize maliyeti 110 TL ama biz şu an 69,71 Tl’ye veriyoruz. Vatandaşlarımıza halihazırda maliyetinin yüzde 38 altında veriyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada yüzde 50 indirim yapabilecek güçte bir mali yapıya sahibiz" diye konuştu.