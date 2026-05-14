Balkonda oynarken aşağı düşen kardeşine bakarken kendisi de düştü

14.05.2026 - 19:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NEVŞEHİR (İHA)

Nevşehir'de balkonda oynayan iki kardeş peş peşe balkondan düşerek yaralandı.

Olay, Karasoku Mahallesi Süer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birinci kattaki evlerinde yalnız kalan iki kardeş bir süre balkonda oyun oynadı. Kardeşlerden biri balkon korkuluklarından sarktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Kardeşinin düştüğünü gören diğer çocuk ise ona bakmak isterken dengesini kaybedip aşağı düştü. Çocukların düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

