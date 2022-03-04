BalÄ±kesir'in Karesi ilÃ§esine baÄŸlÄ± kÄ±rsal Ziyaretli Mahallesi'nde 13 AÄŸustos 2021 gÃ¼nÃ¼ yaÅŸanan olayda, 2 Ã§ocuk annesi RÃ¼meysa AydÄ±n, kendisine sÃ¼rekli ÅŸiddet veÂ cinsel taciz uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶lÃ¼mle tehdit ettiÄŸini iddia ettiÄŸi kocasÄ± Murat AydÄ±n'Ä± pompalÄ± tÃ¼fekle Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Tutuklu olarak yargÄ±lanan RÃ¼meysa AydÄ±n'a bugÃ¼nkÃ¼ karar duruÅŸmasÄ±nda son sÃ¶zÃ¼ soruldu.Â AydÄ±n, aÄŸlayarak, Herkes bana cani diyor. Ama ben cani deÄŸilim. Kendimi ve Ã§ocuklarÄ±mÄ± korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m dedi. Mahkeme,Â olayÄ± 'meÅŸru mÃ¼dafaa' kapsamÄ±nda deÄŸerlendirip RÃ¼meysa AydÄ±n'Ä±nÂ beraatine karar verdi.Â

RÃœMEYSA KADIN DERNEÄžÄ°NE MEKTUP Ä°LE ULAÅžMIÅž

RÃ¼meysa AydÄ±n davasÄ±nÄ±nÂ soruÅŸturma aÅŸamasÄ±ndan itibaren takip eden Sil BaÅŸtan KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddet ve Ã‡ocuk Ä°stismarÄ± ile MÃ¼cadele DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± AyÅŸegÃ¼l KÃ¼Ã§Ã¼kafacan, AydÄ±nÄ±n 2 Ã§ocuÄŸunun ise psikolojik destek almaya devam ettiÄŸini sÃ¶yledi. RÃ¼meysa AydÄ±nÄ±n mektup ile derneÄŸe ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen KÃ¼Ã§Ã¼kafacan, AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir posta bizi Ã§ok duygulandÄ±rdÄ± ve zaten mÃ¼dahil olma kararÄ± aldÄ±ktan sonra gelmiÅŸ olan bu mektupla birlikte hÄ±zlÄ± hareket etmemiz gerektiÄŸini de gÃ¶rdÃ¼k. RÃ¼meysa'nÄ±n sesini o mektupla aynÄ± zamanda duymuÅŸ olduk. RÃ¼meysa bizden destek istiyordu. Sadece bizden deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlardan destek istiyordu dedi.

RÃ¼meysa AydÄ±nÄ±n evlenmesinin ardÄ±ndan ÅŸiddet gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen AyÅŸegÃ¼l KÃ¼Ã§Ã¼kafacan, RÃ¼meysa, olay yaÅŸanmadan Ã¶nceki 3 gÃ¼n boyunca evde tutulmuÅŸ bir kadÄ±n. EÅŸi, ne yazÄ±k ki uyuÅŸturucu madde etkisinde halÃ¼sinasyonlar gÃ¶rmekte ve kendi kafasÄ±na gÃ¶re birtakÄ±m hayaller iÃ§erisinde RÃ¼meysa ile ilgili deÄŸiÅŸik olaylar anlatmaya baÅŸlÄ±yor. Akabinde de RÃ¼meysa'yÄ±Â Ã¶ldÃ¼rmek Ã¼zere arabaya doÄŸru tÃ¼feÄŸi almaya gidiyor. RÃ¼meysa aslÄ±nda son ana kadar eÅŸinin Ã¼stlerine yÃ¼rÃ¼mesinden vazgeÃ§mesini beklemiÅŸ. O kadar kÄ±sa mesafeden ateÅŸ edilmesi bize bu durumu gÃ¶steriyor. Bir annenin Ã§ocuklarÄ±nÄ± ve kendisini korumak iÃ§in Ã§ok doÄŸal bir refleksi o tÃ¼feÄŸin ateÅŸlenmesi. YargÄ±lama sÃ¼reci boyunca heyet Ã§ok dikkatli bir ÅŸekilde delilleri deÄŸerlendirdi ve duruÅŸmayaÂ katÄ±lmamÄ±za ve gÃ¶zlemci olarak bulmamÄ±zÄ± da saÄŸladÄ±lar. Biz bu noktada davanÄ±n ne kadar hÄ±zlÄ± ilerlediÄŸini, bu sÃ¼recin hÄ±zlÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gÃ¶rdÃ¼k aynÄ± zamanda. Heyet en sonunda bizim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n tamamÄ±nÄ± dosya iÃ§eriÄŸindeki delillerde gÃ¶rdÃ¼. Bunun meÅŸru mÃ¼dafaa olduÄŸu kanaatine varÄ±ldÄ± ve karar bu ÅŸekilde Ã§Ä±ktÄ±. RÃ¼meysa ÅŸu anda doÄŸuma Ã§ok yaklaÅŸtÄ±, hapse girdikten sonra hamile olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi. RÃ¼meysanÄ±n ikiz bebekleri vardÄ±.Â Bunlardan bir tanesini ne yazÄ±k ki tutuklandÄ±ktan sonra kaybetti. Ancak ikinci bebek hala hayatta ve yakÄ±n tarihte doÄŸum yapmasÄ±nÄ± bekliyoruz. RÃ¼meysanÄ±n 2 tane daha Ã§ocuÄŸu var ve bu Ã§ocuklar yÄ±llarca annelerinin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddete ne yazÄ±k ki ÅŸahitlik ettiler. Bu yÃ¼zden de onlara psikolojik destek saÄŸlamaya devam ediyoruz"Â dedi.