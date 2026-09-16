Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEsenyurt'ta korkunç kaza: 6 yaşında servis minibüsü çarptı
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt'ta korkunç kaza: 6 yaşında servis minibüsü çarptı

Esenyurt'ta korkunç kaza: 6 yaşında servis minibüsü çarptı

16.09.2026 - 09:04Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Esenyurt'ta korkunç kaza: 6 yaşında servis minibüsü çarptı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaza, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi 9. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ilerleyen 34 LZY 901 plakalı servis minibüsü, annesinin yanında bulunduğu sırada aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk, çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düştü.

Esenyurtta korkunç kaza: 6 yaşında servis minibüsü çarptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazanın ardından minibüs şoförünü gözaltına aldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Şırnak'ın ilk festivali oldu: Kato Dağı'nda şenlik var
#Gündem

Şırnak'ın ilk festivali oldu: Kato Dağı'nda şenlik var

Alternatif ürün olarak ektiler, kazancı görünce vazgeçemediler! Bölgenin yeni gelir kapısı oldu
#Gündem

Alternatif ürün olarak ektiler, kazancı görünce vazgeçemediler! Bölgenin yeni gelir kapısı oldu

Bayburt'ta hasat öncesi pestisit denetimi: Hasat öncesi numuneler alınarak laboratuvara gönderildi!
#Gündem

Bayburt'ta hasat öncesi pestisit denetimi: Hasat öncesi numuneler alınarak laboratuvara gönderildi!