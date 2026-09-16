Esenyurt'ta korkunç kaza: 6 yaşında servis minibüsü çarptı

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Kaza, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi 9. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ilerleyen 34 LZY 901 plakalı servis minibüsü, annesinin yanında bulunduğu sırada aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk, çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazanın ardından minibüs şoförünü gözaltına aldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.