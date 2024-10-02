Esenler'de bir binanın çatısında çıkan yangın büyük hasara sebep oldu

Havaalanı Mahallesi Gezginler Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İddialara göre, yangın binanın çatısındaki tadilat çalışması sırasında çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bütün çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın bir süre sonra çatıdan apartmanın en üst katına da sirayet etti. Yangında hafif şekilde yaralanan karı koca sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Apartmanın çatısında ve en üst dairede büyük hasar oluşurken polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakini Bülent Koç, "Çatıda tadilat yaparken izolasyon yapıştırıyorlar tabi. Bunu da pürmüz ile yaptıkları için, biliyorsunuz yanıcı madde. Maalesef alev alıyor ve sonuç böyle oluyor. Çatıda başlıyor yangın, bir dairede kullanılamaz halde şu anda. Kimsenin burnu bile kanamadan itfaiyeci arkadalar bu işi çözdü" dedi.