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GündemKilis köylerinde dev ulaşım hamlesi: 5 köyde asfalt seferberliği başladı!
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Kilis köylerinde dev ulaşım hamlesi: 5 köyde asfalt seferberliği başladı!

20.10.2026 - 17:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kilis genelinde 2026 Yılı Yatırım Programı ve AFAD deprem konutları altyapı projeleri kapsamında köy yollarını modern standartlara kavuşturacak altyapı seferberliği tüm hızıyla sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen sıcak asfalt, yol genişletme ve yeni yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Kilis Vali Ömer Kalaylı, köylerdeki ulaşım konforunun artırılması ve deprem konutlarının altyapısının eksiksiz tamamlanması için sahadaki denetimlerini sürdürüyor.

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1Kilis köylerinde dev ulaşım hamlesi: 5 köyde asfalt seferberliği başladı!

Kilis’te 2026 Yılı Yatırım Programı ve AFAD deprem konutları kapsamında köy yollarında sıcak asfalt, yol genişletme ve yeni yol yapım çalışmaları yürütülüyor.

2Kilis köylerinde dev ulaşım hamlesi: 5 köyde asfalt seferberliği başladı!

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Musabeyli Kaymakamı İbrahim Şahin ve Polateli Kaymakamı Esra Bozan ile birlikte İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

3Kilis köylerinde dev ulaşım hamlesi: 5 köyde asfalt seferberliği başladı!

Ömercik, Yeniyapan-Koçlar, Dümbüllü, Hüseyinoğlu ve Hasancalı köylerinde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kalaylı, sahada görev yapan ekiplerle de bir araya geldi.

İncelemeler sırasında çalışanlarla sohbet eden Kalaylı, ekiplere tatlı ikramında bulundu.

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