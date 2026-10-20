Kilis köylerinde dev ulaşım hamlesi: 5 köyde asfalt seferberliği başladı!

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Ömercik, Yeniyapan-Koçlar, Dümbüllü, Hüseyinoğlu ve Hasancalı köylerinde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kalaylı, sahada görev yapan ekiplerle de bir araya geldi.



İncelemeler sırasında çalışanlarla sohbet eden Kalaylı, ekiplere tatlı ikramında bulundu.