Muş'ta bağlardan toplayıp ipe diziyor! 3 ay bozulmadan kalıyor: Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor

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Geleneksel yöntemle saklanan güz armutlarının hem uzun süre dayanması hem de doğal lezzetiyle ilgi gördüğünü belirten Demirel, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü bu geleneği yaşatmaya devam ettiğini belirterek, "40 yıldır bu işi yapıyorum. Armutları ipe dizerek yaklaşık 3 ay boyunca dayanıklı hale getiriyorum. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. İki çeşit armudumuz var; dişi armut ve erkek armut. Erkek armut 4 ay dayanabiliyor, dişi armut ise daha erken olgunlaşıyor. Bunlar Muş armududur. Muş'un bağlarından topluyoruz. Mongok, İncebel, Kale ve Mehmetcan bağlarından geliyor bu armutlar. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Her taraftan bize siparişler geliyor, biz de kargoyla gönderiyoruz. Güz armutlarımız baldan daha tatlıdır. Evin içine astığınız zaman çok güzel bir koku da verir. Olgunlaştığında armutları tek tek koparıp tüketebiliyorlar. İpe dizdiğimiz armutları evinize asarsanız zamanla tek tek olgunlaşır ve kırmızı-sarı renklere bürünür" dedi.