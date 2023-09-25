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Esenler’de asansör düştü 7 kişi yaralandı

Esenler’de bir iş merkezinin asansörü 4 kat aşağı düştü 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

25.09.2023 - 13:04 | | Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Esenler’de asansör düştü 7 kişi yaralandı

Olay, saat 12:00 sıralarında Birlik Mahallesi 796 Sokak'ta meydana geldi. Araç tamir, bakım servis hizmeti veren 6 katlı iş merkezinin 2. katındaki asansör bilinmeyen bir nedenle - 2. kata düştü. Olayda 7 kişi yaralandı. Asansörde bulunan bazı kişiler yara almadan kurtuldu.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri asansördeki yaralıları çıkarırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeyle ambulansa taşınan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Esenler’de asansör düştü 7 kişi yaralandı

CİHAZ DEVREYE GİRDİ FACİA UCUZ ATLATILDI

Asansörün düşmesi sırasında zemindeki hız kesme balonunun devreye girmesiyle, olası bir facianın önüne geçildiği ve asansörde bulunanların bu nedenle hafif yaralandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Esenler’de asansör düştü 7 kişi yaralandı

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