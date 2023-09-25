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İzmir Adliyesi önündeki restoranda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, adliyenin karşısındaki bir restoranın üst katında oturan ve bugün davaları olduğu öğrenilen bir gruba dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

25.09.2023 - 13:11 | | Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)
İzmir Adliyesi önündeki restoranda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, saat 12.30 sıralarında Bayraklı Adliyesi karşısında bulunan bir restorandaki gruba, dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı.

İzmir Adliyesi önündeki restoranda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 5 yaralı

İki grup arasında çatışma çıktı. Daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle davaları görülecek olan husumetli 2 grup arasında çıktığı belirtilen çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir Adliyesi önündeki restoranda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 5 yaralı

Yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi.

İzmir Adliyesi önündeki restoranda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 5 yaralı

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

İzmir Adliyesi önündeki restoranda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 5 yaralı

YARALI SAYISI 5'E ÇIKTI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde saat 12.30 sıralarında bir restoranda oturan ve bugün davaları olduğu öğrenilen gruba, dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açılınca çıkan, 1 kişinin öldüğü çatışmada yaralı sayısı 5'e çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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