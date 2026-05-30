Erzurum'da sağanak sonrası ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

30.05.2026 - 01:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (İHA)

Erzurum'un Tortum ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Tortum ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Tortum Bağbaşı Mahallesi ile Erzurum-Tortum karayolu üzerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri, ekili alanlara ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Şiddetli dolu yağışına Erzurum-Tortum karayolunda yakalanan sürücüler, görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle araçlarını yol kenarına çekerek durmak zorunda kaldı.

Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan tarım arazileri ile meyve bahçeleri dolu yağışıyla birlikte adeta beyaz örtüyle kaplandı. Üreticiler, dalların kırıldığını ve meyvelerin yere döküldüğünü belirtti.

