Mayıs ayının sonunda kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'da sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından akşam saatleri itibarıyla yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı. Ballıdağ mevkiinde de mayıs ayının sonunda etkili olan kar yağışını gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi.