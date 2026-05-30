Kahramanmaraş’ta sağanak yağış sele neden oldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Haştırın ve Çatak mahallelerinde kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış sonrası bazı yollar suyla kaplanırken dereler taştı. Özellikle kırsal bölgelerde etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri ve taşkınlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın ardından bazı noktalarda ulaşımda kısa süreli aksaklıklar meydana geldi. Sağanak sonrası bazı evlerde maddi hasar oluştu.