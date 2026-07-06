Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay öldü mü? Zihni Göktay'ın hastalığı ne? Zihni Göktay kaç yaşında?

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17 Mayıs 1946 doğumlu olan Zihni Göktay, Türk tiyatro, sinema ve dizi tarihinin en önemli oyuncularından biridir. Profesyonel oyunculuk hayatına 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde adım attı ve 1973 yılına kadar burada çalıştı. 1973 yılından itibaren çatısı altına girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yıl boyunca görev aldı ve tam 72 oyunda rol üstlendi.