Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay öldü mü? Zihni Göktay'ın hastalığı ne? Zihni Göktay kaç yaşında?
Usta oyuncu Zihni Göktay ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Zihni Göktay, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak kısa süre sonra Zihni Göktay'ın hayatını kaybettiği haberi geldi. Duayen oyuncu Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay öldü mü? Zihni Göktay'ın hastalığı ne? Zihni Göktay kaç yaşında? soruları merak ediliyor.
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti. Zihni Göktay akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Usta sanatçı, 80 yaşında yaşamını yitirdi.
"DUALARIMIZI ESİRGEMEYELİM"
Tiyatrocu Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi sevenleriyle paylaştı. Saban, usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek, "Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımından iyi haberler bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?
17 Mayıs 1946 doğumlu olan Zihni Göktay, Türk tiyatro, sinema ve dizi tarihinin en önemli oyuncularından biridir. Profesyonel oyunculuk hayatına 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde adım attı ve 1973 yılına kadar burada çalıştı. 1973 yılından itibaren çatısı altına girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yıl boyunca görev aldı ve tam 72 oyunda rol üstlendi.