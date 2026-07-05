Erkan Taş kimdir? Yeni başpehlivan Erkan Taş kimdir? Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş kaç yaşında? Erkan Taş nereli?
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'ü yenerek altın kemerin sahibi oldu. Şimdi ise vatandaşlar Erkan Taş ile ilgili soruları aratıyor. Erkan Taş kimdir? Yeni başpehlivan Erkan Taş kimdir? Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş kaç yaşında? Erkan Taş nereli? İşte yanıtı...
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Erkan Taş kimdir? Yeni başpehlivan Erkan Taş kimdir? Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş kaç yaşında? Erkan Taş nereli? Erkan Taş ne iş yapıyor? İşte yanıtı...
2000 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Erkan Taş, küçük yaşlarda başladığı yağlı güreş kariyerinde farklı boylarda önemli dereceler elde ederek adım adım başpehlivanlığa yükseldi.
Taş'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri 2024 sezonu oldu. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başaltı Boy birincisi olarak başpehlivan unvanını kazanan başarılı sporcu, aynı yıl Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde ilk başpehlivanlık şampiyonluğunu elde etti. Sezonu bir şampiyonluk, iki ikincilik ve üç üçüncülükle tamamlayan Taş, istikrarlı performansıyla öne çıktı.
2025 sezonunda da başarılı grafiğini sürdüren Erkan Taş; Dikmen, Ödemiş Gölcük ve Osmancık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak kürsünün zirvesine çıktı. 2026 yılında ise Edremit Yağlı Güreşleri'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.
ERKAN TAŞ İLE MUSTAFA TAŞ AKRABA MI?
Soyadlarının aynı olması nedeniyle sıkça gündeme gelen Erkan Taş ile Mustafa Taş kardeş değildir. Yağlı güreş camiasında bilinen bilgiye göre iki başarılı başpehlivan amca çocuklarıdır.
ERKAN TAŞ KAÇ YAŞINDA?
2000 yılında dünyaya gelen Erkan taş, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.