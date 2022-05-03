GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemErzurum'da öğretmenlerin tepki çeken paylaşımına soruşturma
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'da öğretmenlerin tepki çeken paylaşımına soruşturma
ABONE OL

Erzurum'da öğretmenlerin tepki çeken paylaşımına soruşturma

Karayazı ilçesinde görev yapan öğretmenlerin ilçe girişindeki tabelanın önünden el-kol hareketli fotoğraf paylaşımı için adli ve idari soruşturma başlatıldı.

03.05.2022 - 17:55 |
Erzurum'da öğretmenlerin tepki çeken paylaşımına soruşturma

Erzurum’un Karayazı ilçesinde bir grup öğretmenin yaptığı sosyal medya paylaşımı Türkiye'nin gündeminde.

İlçede görev yapan 4 öğretmen, ilçe girişindeki Kürtçe ve Türkçe ile ‘Hoş geldiniz’ yazan tabela önünde fotoğraf çektirdi.

Tabelaya hareket çektiler

Grup, çektikleri fotoğrafı Kürtçe kısmını kapatarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paylaşıma ise “Tabelanın diğer kısmında da ‘hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli” açıklaması eklendi.

Yapılan paylaşımda hem fotoğraftaki el-kol hareketleri hem de yazılan not büyük tepkiye neden oldu.

Erzurumda öğretmenlerin tepki çeken paylaşımına soruşturma

Soruşturma başlatıldı

Paylaşımın Kürtçe'ye hakaret içerdiği gerekçesiyle öğretmenler B.G.E, N.U, H., B.K’ye adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklama Karayazı Kaymakamlığı'ndan yapıldı.

Açıklamada, "Karayazı İlçemizle ilgili sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşım ile ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Erzurumda öğretmenlerin tepki çeken paylaşımına soruşturma

    GÜNCEL HABERLER

    Erzurum'da öğretmenlerin tepki çeken paylaşımına soruşturma

    Erzurum'da öğretmenlerin tepki çeken paylaşımına soruşturma

    Sarıgül: Türkiye'm 250 bin üzerindeki kader mahkumlarına kucak açmalı

    Sarıgül: Türkiye'm 250 bin üzerindeki kader mahkumlarına kucak açmalı

    Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’nden kötü haber!

    Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’nden kötü haber!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Petrol Ofisi hangi yıl kuruldu? Petrol Ofisi ne zaman kuruldu?

    Petrol Ofisi hangi yıl kuruldu? Petrol Ofisi ne zaman kuruldu?

    Sıradaki Haber
    Erzurum'da öğretmenlerin tepki çeken paylaşımına soruşturma

    Erzurum'da öğretmenlerin tepki çeken paylaşımına soruşturma

    Sıradaki Haber
    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte 3600 ek göstergede son durum!

    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte 3600 ek göstergede son durum!

    Sıradaki Haber
    Sarıgül: Türkiye'm 250 bin üzerindeki kader mahkumlarına kucak açmalı

    Sarıgül: Türkiye'm 250 bin üzerindeki kader mahkumlarına kucak açmalı

    Sıradaki Haber