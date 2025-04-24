Erzurum'da 45 yıllık çay ocağını 3 kuşak bir arada işletiyor

İlk olarak Kemal Karabıyığın'ın işlettiği çay ocağı, zaman içerisinde oğlu Ferhat Karabıyık tarafından devralındı.

Kenal Karabıyık, baba mesleğini önce kardeşinin oğlu Fuat Karabıyık'a (60), daha sonra da Oğlu Ferhat Karabıyık'a (40) öğretti.

Ahşap olarak inşa edilen, zaman içerisinde beton yapıya çevrilse de iki caddenin kesiştiği konumda 45 yıldır hizmet veren "Merkez Taşmagazaları Evi"ne gelenler, çay, kahve, oralet içerek ve Tost eşliğinde sohbet ederek vakit geçiriyor

"ÇEKİRDEKTEN YETİŞMEK ÇOK FARKLI"

Ferhat Karabıyık, muhabirimize, her meslek gibi zorluğu olsa da işini severek yaptığını söyledi.

Uzun yıllardır ekmek teknelerini ayakta tuttuklarını anlatan Karabıyık , ellerinden geldiği kadar mesleği yaşatmaya çalışacaklarını belirtti.

Karabıyık, mesleğin zor yanlarından bahsederek, "Mesleğin güzel yanları da var. Çok insan tanıyorsunuz. Bu sayede çok arkadaşımız var ve çevremiz geniş. Sürekli ayakta kalmak ve bu şekilde çalışmak, mesleğin zor taraflarından. Bedenen yoruluyoruz." dedi.

Ferhat Karabıyık' büyüklerinden ne öğrendiyse onu yapmaya çalıştığını dile getirerek, "Çekirdekten yetişmek çok farklı. Bir bardak çay satmakla ne zengin olurum ne de batarım. Ben büyüklerimden böyle gördüm. Nerede ne yapacağını bilmek çok önemli. Müşterilerime kim olursa olsun saygılı yaklaşırım." diye konuştu.

Haberin Devamı

Tek başına mesleği yapmanın zor olduğunu vurgulayan Karabıyık , "Yetişmek çok zor oluyor, çok fazla yoruluyorsun. 3 nesildir burayı işletmekteyiz. Allah'a çok şükür ekmeğimizi kazandık. Hala da işimizi yapmaya devam ediyoruz. Babam ve Amcamla burada çalışmaktan mutluyum. Dışarıdan görenler şaşırıyor. Örnek olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.