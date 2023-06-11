Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem!
AFAD'ın son dakika verilerine göre Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
11.06.2023 - 10:50 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 10.41'de olan deprem, yerin 7,04 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Aziziye (Erzurum)
Tarih:2023-06-11
Saat:10:41:03 TSİ
Enlem:40.125 N
Boylam:40.978 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/Y49MeDPYjl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi