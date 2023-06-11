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Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın son dakika verilerine göre Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

11.06.2023 - 10:50 |
Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 10.41'de olan deprem, yerin 7,04 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

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