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Başakşehir'de iş hanındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş hanında çıkan yangın 19 saattir devam ediyor. Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

11.06.2023 - 07:10 | | Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/Emre KURT/ İSTANBUL, (DHA)-
Başakşehir'de iş hanındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı bir iş hanında dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın 19 saattir devam ediyor. Yangına birçok itfaiye ekibi müdahale ederken, alevlerin yükseldiği binada zaman zaman çökmeler de yaşanıyor. İş hanında bulunan karton, plastik, kırtasiye ve mobilya malzemelerinin yandığı belirtiliyor.

İtfaiye ekiplerinin 19 saattir müdahale ettiği yangının son durumu dron ile havadan görüntülendi.

Başakşehirde iş hanındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

 

 

 

 

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