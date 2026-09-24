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Şişli'de seyir halinde alev aldı: Cadde ortasında alev topuna dönüştü

24.09.2026 - 07:53Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Şişli'de seyir halinde alev aldı: Cadde ortasında alev topuna dönüştü

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir motosikleti, seyir halinde alev aldı. Cadde ortasında alev topuna dönüşen motosikleti itfaiye söndürdü.

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Yangın, saat 18.15 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde çıktı. Seyir halindeki motosikletten bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmesi nedeniyle sürücü motosikleti durdurdu.

Şişlide seyir halinde alev aldı: Cadde ortasında alev topuna dönüştü

Bu sırada motosikletten alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

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