Şişli'de seyir halinde alev aldı: Cadde ortasında alev topuna dönüştü
24.09.2026 - 07:53Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir motosikleti, seyir halinde alev aldı. Cadde ortasında alev topuna dönüşen motosikleti itfaiye söndürdü.
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Yangın, saat 18.15 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde çıktı. Seyir halindeki motosikletten bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmesi nedeniyle sürücü motosikleti durdurdu.
Bu sırada motosikletten alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.