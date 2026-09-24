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5 yıl bekleyen başvurabilecek: 81 ilde hayata geçiyor

24.09.2026 - 08:05Güncellenme Tarihi:
5 yıl bekleyen başvurabilecek: 81 ilde hayata geçiyor

Alo Adalet 135 Hattı’nın Türkiye genelinde kullanıma açılması için çalışmalar sürüyor. İstanbul, Kayseri ve Ankara Batı adliyelerinde pilot olarak başlayan sistem kapsamında 5 yılı aşan dava, 3 yılı geçen soruşturma dosyaları için doğrudan başvuru yapılabilecek. Hattın kasım ayından önce 81 ilde devreye alınması hedefleniyor.

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Yıllardır sonuçlanmayan dava ve soruşturma dosyaları için yeni dönem başlıyor; pilot uygulaması üç adliyede başlayan Alo Adalet 135 Hattı’nın kısa süre içinde 81 ile yayılması planlanıyor.

Uzun süredir devam eden dava ve soruşturma dosyalarının takibini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan Alo Adalet 135 Hattı için Türkiye genelini kapsayacak uygulamanın hazırlıkları devam ediyor.

Planlamaya göre teknik ve idari hazırlıkların tamamlanmasının ardından Alo Adalet 135 kademeli olarak ülke genelindeki adliyelerde kullanılmaya başlanacak. Hedef ise sistemi kasım ayından önce 81 ilde tamamen faaliyete geçirmek.

5 yıl bekleyen başvurabilecek: 81 ilde hayata geçiyor

5 YILI AŞAN DAVALAR İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Yeni uygulamada süre kriteri öne çıkıyor. 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yıldan uzun süredir devam eden soruşturma dosyaları için vatandaşlar Alo Adalet 135 üzerinden doğrudan başvuruda bulunabilecek.

Sistemle uzun süredir devam eden dosyaların takip edilmesi ve bu dosyalarla ilgili başvuruların daha kolay iletilebilmesi amaçlanıyor.

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