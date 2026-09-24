Karadeniz'de yağış şiddetleniyor: Meteoroloji il il uyardı
Karadeniz'de sağanak yağış bugün etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de birçok il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağışların bazı bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram seviyesine ulaşması beklenirken sel, su baskını, heyelan ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması istendi. İşte 24 Eylül Perşembe günü yağış beklenen iller ve Meteoroloji'nin son hava durumu tahmini...
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Sonbaharın gelişiyle birlikte hava yeniden değişti. Türkiye'nin geniş bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken Karadeniz'de yağışların şiddetini artırması bekleniyor.
Sonbaharın gelişiyle birlikte hava yeniden değişti. Türkiye'nin geniş bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken Karadeniz'de yağışların şiddetini artırması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz'i kapsayan kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Yağışlı hava 23 Eylül Çarşamba akşamı bölgenin batısında etkisini göstermeye başlarken 24 Eylül Perşembe günü Orta ve Doğu Karadeniz'in geniş bir bölümüne yayılıyor.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün Karadeniz'in büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR KUVVETLENİYOR
Meteoroloji'nin yayımladığı uyarıya göre yağışlı hava ilk olarak Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde etkisini artırdı.
24 Eylül Perşembe gecesinin ilk saatlerinden itibaren yağışların doğuya ilerleyerek Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Gümüşhane çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinde ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı 24 Eylül Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam ediyor.
METEOROLOJİ BU İLLERİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün özel uyarısında kuvvetli yağış beklenen bölgeler şöyle sıralandı:
Çorum
Amasya
Tokat
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin'in kıyı kesimleri
Gümüşhane
Sivas'ın kuzey kesimleri
Yağışların tamamının aynı anda ve aynı şiddette görülmesi beklenmiyor. Kuvvetli yağışın etkili olacağı saatler bölgelere göre değişiyor.
DOĞU KARADENİZ'DE METREKAREYE 21-50 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin Doğu Karadeniz için yaptığı bölgesel değerlendirmede yağış miktarına ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.
Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul ve Borçka ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji, bu bölgelerde kuvvetli yağışı metrekareye 21-50 kilogram aralığında değerlendiriyor.
Gümüşhane çevrelerinde de öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
SEL VE HEYELAN RİSKİNE DİKKAT
Kuvvetli yağışla birlikte Karadeniz'de yalnızca sağanak değil, yağışın yol açabileceği olumsuzluklar da önem kazanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu ihtimaline dikkat çekti.
Yağışların etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar da yaşanabileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Özellikle Doğu Karadeniz'in eğimli arazilerinde kuvvetli yağışın kısa sürede etkili olduğu noktalarda heyelan ve su baskını riski yakından takip ediliyor.
KARADENİZ'DE YAĞMUR YARIN DA DEVAM EDECEK Mİ?
Karadeniz'deki yağışlı hava bugünün ardından tamamen bölgeyi terk etmeyecek.
Meteoroloji'nin 25 Eylül Cuma günü için yayımladığı tahmine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sinop'un iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde de yağış tahmin ediliyor.
26 Eylül Cumartesi günü ise Doğu Karadeniz kıyılarının yanı sıra Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek.
Böylece Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde yağışlı havanın birkaç gün daha aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
KARADENİZ'DE DENİZDE DE HAVA SERTLEŞİYOR
Yağışın yanı sıra Karadeniz'de deniz tahminleri de dikkat çekiyor.
Meteoroloji'nin 24 Eylül deniz tahminine göre Karadeniz'in doğusunda yağışların kuvvetli olması beklenirken dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre arasında olması öngörülüyor.
25 Eylül Cuma günü ise Karadeniz'de yer yer fırtınamsı rüzgâr bekleniyor. Dalga yüksekliğinin bazı bölgelerde 3 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNİYOR
Yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklarda da değişim bekleniyor.
Meteoroloji'nin 24-30 Eylül dönemini kapsayan haftalık tahminine göre hava sıcaklıklarının Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz'de ise bugün kuvvetli yağış ön planda. Meteoroloji'nin uyarısı 24 Eylül saat 23.59'a kadar geçerli olacak. Yağışlı hava cuma ve cumartesi günü de bölgenin bazı kesimlerinde etkisini sürdürecek.