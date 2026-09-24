Karadeniz'de yağış şiddetleniyor: Meteoroloji il il uyardı

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KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR KUVVETLENİYOR



Meteoroloji'nin yayımladığı uyarıya göre yağışlı hava ilk olarak Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde etkisini artırdı.



24 Eylül Perşembe gecesinin ilk saatlerinden itibaren yağışların doğuya ilerleyerek Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Gümüşhane çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinde ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.



Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı 24 Eylül Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam ediyor.