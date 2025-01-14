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Erzincan'da silah kaçakçılarına operasyon

Erzincan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

14.01.2025 - 13:23 | | İHA
Erzincan'da silah kaçakçılarına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda takibe alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 5 tabanca, 1 ruhsatsız mavzer tüfek, 2 ruhsatsız tüfek, tabancalara ait 6 şarjör, tabancalara ait 205 fişek, tüfeklere ait 33 kartuş ve uzun namlulu silahlara ait 81 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ö, İ.A, İ.A, M.T. ve C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

N.Ö, İ.A. ve İ.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.T. ile C.T'nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

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