Erzincan'da öğrenciler kuşlara yemlik hazırladı!

Projede, hem atık malzemelerin değerlendirilmesi hem de kuşların beslenmesi hedeflendi. Öte yandan öğrenciler, dönüşümün keyfini yaşarken, aynı zamanda iyilik yapmanın mutluluğunu tattı.





Projeye katılan öğrenciler, soğuk havaya rağmen iyilikte yarışmaya devam ettiklerini belirterek yaptıkları yemliklerle doğaya katkıda bulunmanın yanı sıra, yardımlaşma ve merhamet duygularını da pekiştirdiklerini ifade ettiler.

Atık malzemelerin değerlendirilmesiyle sürdürülebilir bir farkındalık oluşturan öğrenciler, görenlerin takdirini topladı.