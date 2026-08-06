Erzincan’da 40 derece sıcaktan kaçanların rotası: 2 bin 850 metredeki doğal klima

Haberin Devamı

Erzincan'ın Kalecik sınırları içerisinde, Erzincan ile Tunceli arasında bulunan Nav Göl, yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyenlerin gözde rotalarından biri olmaya başladı. Kent merkezinde termometreler 40 dereceyi gösterirken, yüksek rakımdaki göl çevresinde sıcaklığın yaklaşık 24 derece ölçülmesi ziyaretçilere rahat bir nefes aldırdı.

Zorlu arazi koşullarını aşarak göle ulaşan doğaseverler, berrak suda yüzerek serinledi. Gün boyunca göl kıyısında vakit geçiren grup, bağlama, cura ve gitar eşliğinde türküler söyleyerek doğanın tadını çıkardı.

İLGİLİ HABER Kazdıkça tarih fışkırıyor! 2 bin 300 metrede sırlar gün yüzüne çıkıyor



Yemyeşil doğası, buz gibi suyu ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Nav Göl, yaz aylarında hem serinlemek hem de doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için alternatif bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Kent merkezindeki bunaltıcı sıcaklıktan kısa sürede bambaşka bir iklime geçiş sağlayan göl, ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa deneyimi sunuyor.

Bölgeyi çocukluklarından itibaren karış karış bilen Günay Gül ve Eray Gül, arazi araçlarıyla gerçekleştirdikleri yolculukta hem bilgi hem de tecrübelerini konuşturarak göle ulaşmayı başardı. Yaylacılar tarafından açılan yolu bir noktaya kadar takip eden ikili, daha sonra tamamen kendi belirledikleri rotadan ilerledi. Kayalık yamaçlar, dik geçitler ve dar patikalar boyunca devam eden yolculukta zaman zaman aracın sağ veya sol tekerlekleri yerden kesilecek kadar tehlikeli anlar yaşandı. Adrenalin dolu parkur, sürücülere unutulmaz anlar yaşattı.



Yaklaşık 2 bin 850 metre rakımda bulunan Nav Göl'e ulaşan ekip, karşılaştıkları manzara karşısında tüm yorgunluklarını unuttu. Erzincan kent merkezinde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde, göl çevresinde sıcaklığın yaklaşık 24 derece olması ise ziyaretçilere doğal bir serinlik sundu.