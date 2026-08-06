Meteoroloji'den kritik uyarı! Hava bir anda değişecek: İstanbul dahil birçok ilde yağış bekleniyor
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminine göre İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgeler için peş peşe uyarılar yapıldı. İşte 6 Ağustos 2026 hava durumu raporu...
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Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40