e-Okul Giriş: LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? MEB LGS Yerleştirme Sonuçları Sorgulama Ekranı | LGS Nakil İşlemleri Nereden Yapılır?

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LGS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını e-Okul ve MEB'in öğrenci yerleştirme sistemleri üzerinden sorgulayabilir.



LGS nakil başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler boş kontenjan bulunan okulları seçerek nakil tercih listesini oluşturur ve başvurusunu sistem üzerinden tamamlar.



LGS nakil işlemleri nereden yapılır?

Nakil işlemleri e-Okul sistemi ve okul müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.



LGS nakil başvurusu yapmak için ilk yerleştirmede bir okula yerleşmiş olmak gerekir mi?

Hayır. Hem yerleşen hem de istediği okula yerleşemeyen öğrenciler belirlenen şartlar kapsamında nakil başvurusu yapabilir.



Nakil sonuçları ne zaman açıklanır?

Nakil sonuçları MEB tarafından belirlenen takvime göre duyurulur.



Boş kontenjanlar nereden takip edilir?

Boş kontenjan listeleri yerleştirme ve nakil dönemlerinde yayımlanan resmi kontenjan ekranlarında görüntülenebilir.



Nakil başvurusunda kaç okul tercih edilebilir?

Tercih sayısı ilgili yılın MEB kılavuzunda belirtilen kurallara göre uygulanır.



Nakil sonucu okul değişirse yeniden kayıt yaptırmak gerekir mi?

Yerleştirme işlemleri sistem üzerinden güncellense de öğrencilerin okul yönetiminden süreçle ilgili bilgi alması önemlidir.



LGS nakil başvuruları neden önemlidir?

Nakil süreci, öğrencilerin puanlarına daha uygun veya daha çok istedikleri bir liseye yerleşebilmeleri için ikinci bir fırsat sunar.