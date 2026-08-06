Kazdıkça tarih fışkırıyor! 2 bin 300 metrede sırlar gün yüzüne çıkıyor

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Kazı ekibinde arkeologların yanı sıra jeolog, sanat tarihçisi, antropolog, siyaset bilimci, felsefeci ve din tarihçilerinin de görev yaptığını ifade eden Coşkun, bulunan seramikler üzerindeki çivi yazılarının okunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



Kalenin Argişti'nin oğlu 2. Rusa döneminde volkanik bir tepe üzerine inşa edildiğini anlatan Coşkun, "2 bin 300 metre rakımdaki kalede çalışmalarımız devam ediyor. Burası, Türkiye'de kazı yapılan en yüksek rakımlı alanlardan biri. Elde ettiğimiz veriler, kalenin askeri ve idari işlevlerinin yanı sıra dini bir işleve de sahip olabileceğini gösteriyor. Burada dinsel törenlerin gerçekleştirildiğini değerlendiriyoruz." dedi.



Kazı çalışmalarının bölgenin tarihi mirasının ortaya çıkarılmasına önemli katkı sunduğunu vurgulayan Coşkun, elde edilen bulguların hem Bitlis'in hem de Adilcevaz'ın tarihsel öneminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını aktardı.