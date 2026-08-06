Doğu'nun Maldivleri! Beyaz çakılları ve turkuaz suyuyla resmen ziyaretçi akınına uğruyor

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Fırsat buldukça yeniden bölgeye gelmek istediklerini belirten Özçelik, şunları kaydetti:



"Van Gölü'nün güzelliğini daha önce çok duymuştum. Buraya gelince bizzat görme fırsatı buldum. Gölün sodalı ve tuzlu suyu cilde iyi geliyor. Doğası gerçekten çok güzel. Sahilin beyaz çakıllarla kaplı olmasının sonradan oluşturulduğunu sanıyordum ancak bunun tamamen doğal olduğunu öğrendim. Çakıl Adası görülmeye değer bir yer. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Ülkemizin sadece batısında değil, doğusunda da keşfedilmeyi bekleyen çok güzel doğal güzellikler var."



Ankara'dan ailesiyle bölgeyi ziyarete gelen Yusuf Göktü Koç da Çakıl Adası'nı çok beğendiğini belirterek, "Burası gerçekten çok güzel. Van Gölü'nün görüntüsü etkileyici. Erciş'i çok sevdim. Çakıl Adası'nın kıyısı cam gibi berrak. Turkuaz rengiyle Maldivler'i andırıyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." dedi.