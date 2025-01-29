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Erzincan’da 4 kişilik aile sobadan zehirlendi!

29.01.2025 - 07:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’da 4 kişilik aile sobadan zehirlendi!

Erzincan’da 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Erzincan merkez Atatürk Mahallesi 363 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 4 kişilik aile yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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