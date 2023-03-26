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Eriğin tanesi 10, kilosu bin lira

Antalya'da manav tezgahlarına çıkan eriğin tanesi 10 liradan, kilosu ise bin liradan satışa sunuldu.

26.03.2023 - 10:49 | | Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-
Eriğin tanesi 10, kilosu bin lira

Yaz meyvesi erik sezonun ilk hasadının ardından manav tezgahlarında yer almaya başladı. Antalya'daki manavlarda eriğin kilosu, bin liradan satışa sunuldu. İçerisinde 8 adet bulunan 80 gramlık paketlerde 80 liraya satılan erik, çoğunlukla hamileler, çocuklar ve kentteki yabancılardan ilgi görüyor.

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Konyaaltı ilçesinde manav işleten Emin Meral, "Sezonun ilk eriklerinin kilosu bin liradan satışa çıktı. Tezgahımızda 80 gramlık paketlerde 80 liraya satıyoruz. Paketlerde genellikle 8 tane erik bulunuyor. Çoğunlukla hamileler, çocukları erik isteyen aileler ve yabancılar satın alıyor. Fiyatını pahalı bulanlar da başka zaman satın alacağını söyleyerek gidiyor" dedi. Manav tezgahlarında yaz meyvelerinden karpuz ise kilosu 40 lira, kavun kilosu 35 liradan satılıyor. 

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