GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemEreğli'de yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu
HaberlerGündem Haberleri Ereğli'de yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu
ABONE OL

Ereğli'de yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 250 kişi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

15.05.2022 - 17:09 | | Atilla ATMACA/ERELEĞLİ (Konya), (DHA)-
Ereğli'de yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu

Ereğli ilçesinde dünden beri yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bunun üzerine hastanede gerekli tedbir alınırken, ilçedeki nöbetçi eczane sayısı da artırıldı. Rahatsızlanan kişilerin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, hastaneye başvuranların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Ereğli Devlet Hastanemize dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri normalin üzerinde bir başvuru olmuştur. Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artışıyla ilgili olarak tüm kurumlarımız çalışmaya başlamış olup gerekli tedbirler alınmaktadır. Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır.'' 

GÜNCEL HABERLER

ABD’den Türkiye açıklaması: Fikir birliğine varacağımızdan eminim

ABD’den Türkiye açıklaması: Fikir birliğine varacağımızdan eminim

Kripto parada tarihi kiriz! Terra Luna resmen çöktü, sıfırı gördü, Bitcoin rezervleri...

Kripto parada tarihi kiriz! Terra Luna resmen çöktü, sıfırı gördü, Bitcoin rezervleri...

Ereğli'de yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu

Ereğli'de yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Fikir birliğine varacağımızdan eminim

ABD’den Türkiye açıklaması: Fikir birliğine varacağımızdan eminim

Sıradaki Haber
Kripto parada tarihi kiriz! Terra Luna resmen çöktü, sıfırı gördü, Bitcoin rezervleri...

Kripto parada tarihi kiriz! Terra Luna resmen çöktü, sıfırı gördü, Bitcoin rezervleri...

Sıradaki Haber
Temmuz’da asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Temmuz’da asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Sıradaki Haber
Ereğli'de yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu

Ereğli'de yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu

Sıradaki Haber