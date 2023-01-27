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Erdoğan'dan İran'daki saldırıya kınama: Türkiye can dostu Azerbaycan'ın yanındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

27.01.2023 - 15:59 |
Erdoğan'dan İran'daki saldırıya kınama: Türkiye can dostu Azerbaycan'ın yanındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti;

İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı
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İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı

"Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan’ın yanındadır."

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