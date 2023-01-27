Erdoğan'dan İran'daki saldırıya kınama: Türkiye can dostu Azerbaycan'ın yanındadır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.
27.01.2023 - 15:59 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti;
"Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan’ın yanındadır."