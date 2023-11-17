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Erdoğan'dan Almanya'da "Gazze" diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya'ya gidiyor. Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşecek. Görüşmenin gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra ekonomi başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alınacak.

17.11.2023 - 07:59 |
Erdoğan'dan Almanya'da "Gazze" diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze diplomasisini sürdürüyor. Bu kapsamda Ankara-Berlin hattında önemli bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile başkent Berlin’de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile Başbakanlık’ta görüşecek.

İki lider, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yanı sıra bölgesel konuları ele alacak.

Erdoğan'ın Alman mevkidaşı ile de görüşmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin’deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler de değerlendirilecek.

 

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