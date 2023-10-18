Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum" ifadeleri yer aldı.