Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile görüştü

Görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı. Rusya’da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca İsveç’in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç’te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEBBUN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede liderler, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin son toplantısında alınan kararları hayata geçirmeye yönelik süreci yakından takip ettiğini belirterek, “Sizlere desteğimiz sürecektir” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NA BAYRAM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi amacıyla sergilenen kapsayıcı süreci yakından takip ettiğini belirterek, 'Sizlere desteğimiz sürecektir' ifadelerini kullandı" denildi.

AZERBAYCAN VE KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası, İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le yaptığı görüşmeye ilişkin, "Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Abay bölgesinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle üzüntülerini dile getirerek Türkiye'nin bölgede yapılacak çalışmalar konusunda gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti" ifadelerine yer verildi.

AL NAHYAN İLE BAYRAMLAŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu" denildi.

KKTC CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası, İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu" denildi.

Başbakan Ünal Üstal ile görüşmeye ilişkin ise "Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası, İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu" ifadeleri kaydedildi.