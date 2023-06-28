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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

28.06.2023 - 15:04 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü

Görüşmeye ilişkin detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Başkanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede Türk Halkı'nın Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı’nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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