Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır hattında görevli askerlerin bayramını kutladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti. Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudutta ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin faaliyetlerine ilişkin video konferansla bilgi aldı, talimatlarını verdi. Bakan Güler, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güler'in telefonundan Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki askerlere hitap etti. Bakan Güler ile kuvvet komutanları ve TSK'nın tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Rabbim nice bayramlara bizleri huzur içinde kavuştursun. Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Bu arada tabii çok şehit ve gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerin mekanları malum cennettir. Rabbim cennetinde bizleri buluştursun. Gerek Aktütün'de gerek Yüksekova'da, bütün bu üslerimizdeki mücadelemizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, en kısa sürede buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.