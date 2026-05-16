Erbaa'da Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi, taşkın riskine karşı köy boşaltılıyor

16.05.2026 - 22:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat), (DHA)

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı’nın debisinin yükselmesi sonucu taşkın riskine karşı çay yatağına yakın yerde bulunan yaklaşık 250 kişinin yaşadığı Kızılçubuk köyü, tedbir amaçlı jandarma ekiplerince tahliye edilmeye başlandı.

Tokat'ta son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Taşkın riski üzerine çay yatığına yakında bulunan Kızılçubuk köyüne giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, vatandaşların güvenli alanlara tahliyesi için çalışma yürütüldü.

Erzurum'da Çoruh Vadisi'nde karların erimesiyle su seviyesi yükseldi, evler boşaltılıyor
Bölgede taşkının etkilerini azaltmak ve nehir yatağında önlem almak amacıyla Erbaa Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri de iş makineleriyle çalışma başlattı.

