Enkazdan yaralı kurtuldu, eşi ve oğlunun cenazesine katıldı

Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Yaman, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yıkılan evlerinin enkazında eşi ve 2 çocuğuyla mahsur kaldı. Emrah Yaman ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Umut Yaman'ın cansız bedenlerine ulaşılırken, eşi Binnur ve 2,5 yaşındaki kızı Zahide Yaman ise yaralı kurtarıldı.



Emrah Yaman ve oğlu Mehmet Umut’un cenazeleri, memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Çakırlar köyüne getirildi. Burada düzenlenen törene, kolu ve bacağından yaralanıp, tedavisinin ardından taburcu edilen Binnur Yaman da katıldı.

Törende Emrah Yaman'ın ailesi ile Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük de yer aldı.



Emrah Yaman ve oğlunun Türk bayraklarına sarılı tabutları askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi. Yakınları ve kadın askerlerin yardımıyla güçlükle yürüyen Binnur Yaman, uzun süre gözyaşı döktü.

Güçlükle ayakta duran Binnur Yaman'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Baba ve oğlunun cenazesi, cenaze namazının ardından Çakırlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.