Engelli seyyar satıcıyı darbeden şüpheli tutuklandı

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Olay, Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi, Meydanda seyyar olarak parfüm satan engelli Sinan Ö., iddiaya göre bir kebapçının önünde bulunan müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle iş yeri sahibi A.K. tarafından sokak ortasında tokatlanarak darbedildi. Olay sırasında çevrede bulunan bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kaydederek sanal medyada paylaştı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.