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GündemMenteşe’de ilk çıntarlar tezgahlarda! kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu
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Menteşe’de ilk çıntarlar tezgahlarda! kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu

07.10.2026 - 18:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yağışların ardından sezonun ilk çıntarları ormanlık alanlarda çıkmaya başladı. Ormanlardan toplanıp pazar tezgahlarına getirilen çıntarların kilosu 500 TL'den satışa sunuldu.

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1Menteşe’de ilk çıntarlar tezgahlarda! kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu

Muğla’da son günlerde etkili olan yağışların ardından vatandaşların merakla beklediği çıntar sezonu başladı. Menteşe’nin ormanlık alanlarında yetişen sezonun ilk çıntarları, az miktarda da olsa pazarlarda tezgahlarda yerini aldı.

2Menteşe’de ilk çıntarlar tezgahlarda! kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu

Ekim ayının başında çıkmaya başlayan çıntarın kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken çıntar, vatandaşların da ilgisini çekti.

3Menteşe’de ilk çıntarlar tezgahlarda! kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu

Yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde ormanlık alanlarda çıntar miktarının artması bekleniyor. Çıntarın bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düşmesi bekleniyor.

4Menteşe’de ilk çıntarlar tezgahlarda! kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu

Her yıl sonbahar aylarında Muğla’nın ormanlık bölgelerinde doğal olarak yetişen çıntar, yörede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor.

5Menteşe’de ilk çıntarlar tezgahlarda! kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu

Aynı zamanda bir çok kişinin ekmek kapısı da olan çıntarlar, tadının yanında sağlık açısından çok faydalı olduğu belirtildi.

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