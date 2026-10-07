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Ravanda Kalesi'ne yüzlerce basamakla ulaşılıyor, manzarası hayran bırakıyor

07.10.2026 - 18:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KİLİS (İHA)

Kilis'in Polateli ilçesinde yüksek bir tepe üzerinde bulunan Ravanda Kalesi, yüzlerce basamakla ulaşılan yolu ve görkemli manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi 11. yüzyıla uzanan kaleye ait kesin bilgiler Haçlı Seferleri dönemine dayanıyor.

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Kilis'in 24 kilometre kuzeybatısında, Polateli ilçesine bağlı Belenözü (Ravandan) köyü sınırlarında bulunan Ravanda Kalesi, yüksek konik bir tepe üzerinde yer alıyor. Afrin Çayı'nın doğusunda geniş bir görüş açısına sahip olan kale, tarihi yapısı ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

2Ravanda Kalesi'ne yüzlerce basamakla ulaşılıyor, manzarası hayran bırakıyor

Kilisli ziyaretçilerden Halil Özkaraca, Ravanda Kalesi'nin yeterince bilinmediğini söyledi. Özkaraca, "Kilisli olarak burayı gerçekten çok fazla bilmiyoruz. En son 34 yaşındayken ziyaret ettim.

3Ravanda Kalesi'ne yüzlerce basamakla ulaşılıyor, manzarası hayran bırakıyor

Aslında biraz daha popülaritesinin olması gerekiyor. Çünkü sonuçta 12. yüzyıla dayanan bir tarihi var ve özellikle Suriye dönemlerinde savaş yıllarında askeri üs olarak kullanılan bir kale.

4Ravanda Kalesi'ne yüzlerce basamakla ulaşılıyor, manzarası hayran bırakıyor

Bu yüzden daha çok öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 255 basamak merdiven var. Çıkarken yorucu oluyor. Buraya gelecek kişilerin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Güneş olduğu için sularını yanlarında getirmeleri gerekiyor" dedi.

5Ravanda Kalesi'ne yüzlerce basamakla ulaşılıyor, manzarası hayran bırakıyor

Kalenin çevre düzenlemelerinin yapılmasının önemine de değinen Özkaraca, "Buradan yöneticilere ricam kalenin çevre düzenlemelerinin yapılması ve ziyaretçilere daha çok açılabilmesi. Buranın desteklenmesinin kültür turizmi açısından önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

6Ravanda Kalesi'ne yüzlerce basamakla ulaşılıyor, manzarası hayran bırakıyor

Ravanda Kalesi'ni ziyaret eden diğer vatandaşlar da kalenin görkemli bir manzaraya sahip olduğunu ifade ederken, merdivenlerin çıkışının yorucu olduğunu belirtti. Kalede bazı tadilatların yapıldığını dile getiren vatandaşlar, çevrede ve kalenin farklı bölümlerinde daha fazla tadilat yapılması gerektiğini söyledi.

7Ravanda Kalesi'ne yüzlerce basamakla ulaşılıyor, manzarası hayran bırakıyor

Vatandaşlar, gezmek için uygun bir yer olduğunu belirttikleri Ravanda Kalesi'nin fazla tanınmadığını, Kilislilerin birçoğunun da kaleyi bilmediğini ifade ederek, merkeze uzak olmasına rağmen ziyaret edilmesi gereken ve heyecan verici bir yer olduğunu dile getirdi.

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