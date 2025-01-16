En çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, 2023'de 1 milyon 881 bin 97 aracın satıldığı ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, satış sayısı 2024'te 2 milyon 91 bin 918 oldu. Böylece satışlarda yıllık bazda yaklaşık yüzde 11 artış gerçekleşti.

2024 yılında 4 milyon 546 bin 329 ilan yayınlanırken bunların yüzde 46'sı satıldı.

En çok satılan 10 markanın pazardaki payı 75,4 oldu

İkinci el çevrim içi pazarda 2024'te en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 263 bin 49 satış ile Volkswagen oldu. Bunu, 248 bin 705 ile Fiat ve 246 bin 38 ile Renault takip etti.

Satış sıralamasında 201 bin 234 adetle Ford, 124 bin 335 ile BMW, 113 bin 164 adetle Opel, 103 bin 314 ile Peugeot, 102 bin 722 ile Mercedes-Benz, 95 bin 800 ile Hyundai ve 77 bin 995 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

2024'te ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 2 milyon 91 bin 918 aracın yüzde 75,4'ünü söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.

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Egea ilk sırada yer aldı

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen yıl 1 milyon 172 bin 470 binek araç satışı gerçekleşti. Fiat Egea modeli 95 bin 261 ile yılın en çok tercih edilen modeli oldu.

Egea'yı, 76 bin 98 ile Clio, 74 bin 760 satışla Passat, 74 bin 215 adetle Megane, 51 bin 252 ile Corolla, 50 bin 78'le Focus, 43 bin 996 satışla Astra, 43 bin 343 ile BMW 5 Serisi, 40 bin 895 satışla BMW 3 Serisi ve 36 bin 874 ile VW Polo takip etti. Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34,3'ünü oluşturdu.

En çok tercih edilen hafif ticari model Fiat Doblo oldu

Çevrim içi pazarda geçen yıl 379 bin 448 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Fiat'ın Doblo, 49 bin 19 satışla 2024 yılında en çok tercih edilen model oldu. Ford Transit/Tourneo Courier, 46 bin 487 ile ikinci ve Fiat Fiorino da 43 bin 662 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 24 bin 581 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 22 bin 782 adetle VW Transporter, 21 bin 996 ile Ford Transit, 20 bin 147 ile VW Caddy, 15 bin 975 ile Renault Kangoo, 13 bin 654 ile Citroen Berlingo ve 12 bin 685 ile Peugeot Partner izledi.

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Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu. Türkiye pazarı satış hızı, ortalama 43 gün seviyesinde kaydedilirken en hızlı satılan marka, 36 günle Fiat oldu. En yavaş satılan marka ise 54 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

2024'te toplam satışlar içindeki payı en çok artan elektrikli araçlar

2024 yılında yakıt tipi bazında en çok satılan araçları yüzde 57 ile dizel araçlar oldu. Dizel araçları yüzde 38 ile Benzinli araçlar takip etti. 2023 ile karşılaştırıldığında, toplam satışlar içindeki payı en çok azalan araçların yüzde 50,4 ile hibrit, payı en çok artan araçlar ise yüzde 103,6 ile elektrikli araçlar olduğu gözlemlendi.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

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Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlara bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar, "satış" olarak kabul ediliyor.