GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı

Emine Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" dedi.

24.11.2024 - 12:48 | | DHA
Emine Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı

Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, "Bir kalemi bir hayatın anahtarı kılan, bir bilgiyi bir ömrün yönü yapan öğretmenlerimiz en büyük saygıyı hak ediyor. Vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Milletimizin vicdanında ölümsüzleşen kahramanlarımız, şehit öğretmenlerimizi ise rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Numan Kurtulmuş 81 ilden gelen öğretmenleri Meclis'te ağırladı

    Numan Kurtulmuş 81 ilden gelen öğretmenleri Meclis'te ağırladı

    Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor! Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

    Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor! Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

    Isparta'nın gülü, Eğirdir'in elması... "Öğretmen Çikolatası" büyük ilgi gördü

    Isparta'nın gülü, Eğirdir'in elması... "Öğretmen Çikolatası" büyük ilgi gördü