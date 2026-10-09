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GündemCizre'de yüzleri güldüren proje! Unutulmaya yüz tutan meslek ustalarını karakalem çalışmasıyla resmediyor
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Cizre'de yüzleri güldüren proje! Unutulmaya yüz tutan meslek ustalarını karakalem çalışmasıyla resmediyor

09.10.2026 - 09:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şırnak’ın Cizre ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Yafes Turhan, "Urban Sketchers" (Kent Çizerleri) hareketi kapsamında sokak sokak gezerek unutulmaya yüz tutmuş meslek ustalarını resmediyor. Habersiz şekilde çizdiği esnafı anın ta kendisiyle buluşturan Turhan, hazırladığı portreleri ustalara hediye ederek yüzlerde unutulmaz bir tebessüm bırakıyor.

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1Cizre'de yüzleri güldüren proje! Unutulmaya yüz tutan meslek ustalarını karakalem çalışmasıyla resmediyor

Görsel sanatlar öğretmeni Yafes Turhan, "Urban Sketchers" etkinliği kapsamında Cizre sokaklarında anı yakalıyor. Habersiz şekilde resmettiği unutulmuş meslek ustalarına eserlerini hediye eden Turhan, yüzlerde küçük ama anlamlı bir tebessüm bırakıyor.

2Cizre'de yüzleri güldüren proje! Unutulmaya yüz tutan meslek ustalarını karakalem çalışmasıyla resmediyor

Yıllara meydan okuyan meslek ustalarının resimlerini çizerken mutlu olduğunu belirten Turhan, güzel bir şekilde haberleri olmadan, uzaktan, anı yakalayarak yaptıkları işin o figür halini en güzel şekilde karakalem tekniğiyle yansıtıyoruz ifadelerini kullandı.

3Cizre'de yüzleri güldüren proje! Unutulmaya yüz tutan meslek ustalarını karakalem çalışmasıyla resmediyor

Yaptığı çalışmanın psikolojik ve toplumsal boyutuna vurgu yapan Yafes Turhan, "Görsel sanatlar öğretmeniyim. Bunun yanı sıra boş vakitlerimde sokak sanatçılığı, yani Urban Sketchers adıyla anılan bir sanat etkinliği yapıyorum. Sanat etkinliğimiz şöyle, esnaf kesiminden birçok arkadaşımız, amcalarımız olur.

4Cizre'de yüzleri güldüren proje! Unutulmaya yüz tutan meslek ustalarını karakalem çalışmasıyla resmediyor

Onlara güzel bir şekilde haberleri olmadan, uzaktan, anı yakalayarak yaptıkları işin o figür halini en güzel şekilde karakalem tekniğiyle yansıtıyoruz. Bunun hem bireysel hem psikolojik hem de toplumsal anlamda faydaları var elbette. Karşı tarafın değer görülme hissi, bunun yanı sıra farkındalık gibi unsurlar etkili olabiliyor. O anlamda hem ben mutlu oluyorum hem karşı taraf mutlu oluyor'' dedi.

5Cizre'de yüzleri güldüren proje! Unutulmaya yüz tutan meslek ustalarını karakalem çalışmasıyla resmediyor

Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin sahiplerine sürpriz hediyeler vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Turhan, "Günlük mesafeli şehir yaşamında, yabancılaşma içinde, sürprizli bir süreçte ister istemez karşı tarafın yüzü biraz gülebiliyor. Böyle güzel, küçük sürpriz hediyelerle unutulmayan sanatlarımız oluyor.

6Cizre'de yüzleri güldüren proje! Unutulmaya yüz tutan meslek ustalarını karakalem çalışmasıyla resmediyor

Telkari, marangozluk, bakırcılık, sarraflık gibi esnaflarımız maalesef bugün çok azaldı. Onların da yüzünü böyle güldürerek, asırlık olan bu sanatlarımızı en güzel şekilde kâğıda dökmek, anın tadını çıkarmak ve bunları hediye etmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

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