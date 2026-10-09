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İstanbul Beyoğlu ve Şişli su kesintisi: Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Şişli su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

09.10.2026 - 09:36Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Haber Merkezi - Gazetevatan.com

İstanbul Beyoğlu ve Şişli su kesintisi: Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Şişli su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İstanbul Beyoğlu ve Şişli Su Kesintisi: Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İstanbul’un merkezi ilçelerinden Beyoğlu ve Şişli’de İSKİ tarafından duyurulan arıza nedeniyle iki ilçede de sular kesilirken, arızanın ne zaman giderileceği ve suların saat kaçta geleceği büyük bir merakla araştırılıyor. İşte İSKİ 9 Ekim 2026 güncel su kesintisi sorgulama ekranı ve kesintiden etkilenen mahalleler. Peki İstanbul Beyoğlu, Şişli su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

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İstanbul’un merkezi ilçelerinden Beyoğlu ve Şişli’de yaşayan vatandaşlar güne su kesintisi sürpriziyle başladı. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Şişli ve Beyoğlu ilçelerini etkileyen arıza meydana geldi. İSKİ tarafından duyurulan arıza nedeniyle iki ilçede de sular kesilirken, arızanın ne zaman giderileceği ve suların saat kaçta geleceği büyük bir merakla araştırılıyor.

İşte İSKİ 9 Ekim 2026 güncel su kesintisi sorgulama ekranı ve kesintiden etkilenen mahalleler...

Beyoğlu ve Şişli'de Sular Neden Kesildi?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre, kesintilerin temel sebebi içme suyu hatlarında meydana gelen altyapı arızası. 800 mm çaplı ana isale hattında oluşan arıza dolayısıyla Beyoğlu ve Şişli'nin pek çok mahallesine geçici olarak su verilemiyor.

Beyoğlu ve Şişli Su Kesintisi Ne Zaman, Saat Kaçta Bitecek?

Binlerce vatandaşın arama motorlarında sorguladığı "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı İSKİ tarafından açıklandı.

  • Arıza Başlangıç Saati: 8 Ekim 2026 Perşembe, 20.48

  • Tahmini Suların Geliş Saati: 9 Ekim 2026 Cuma, 06.00

Yaklaşık 9 saat süren kapsamlı isale hattı onarım çalışmalarının sabah saatlerinde tamamlanması ve kademeli olarak şebekeye yeniden su verilmesi bekleniyor.

Su Kesintisinden Etkilenen Mahalleler Listesi

İSKİ verilerine göre ana isale hattı arızasından hisse alan mahalleler şu şekilde sıralanıyor:

Şişli Su Kesintisi Mahalleleri

Şişli ilçesinde arızadan etkilenen 9 mahalle:

  • Bozkurt Mahallesi

  • Cumhuriyet Mahallesi

  • Duatepe Mahallesi

  • Ergenekon Mahallesi

  • Eskişehir Mahallesi

  • Feriköy Mahallesi

  • Harbiye Mahallesi

  • Paşa Mahallesi

  • Yayla Mahallesi ve İnönü Mahallesi

Beyoğlu Su Kesintisi Mahalleleri

Beyoğlu ilçesinde ise geniş bir aksı etkileyen kesintiden nasibini alan 23 mahalle bulunuyor:

  • Asmalı Mescit, Bereketzade, Bülbül, Cihangir, Çukur, Evliya Çelebi, Firuz Ağa, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Hüseyinağa, Kalyoncu Kulluğu, Kamer Hatun, Kâtip Mustafa Çelebi, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kuloğlu, Müeyyetzade, Ömer Avni, Sururi, Şahkulu, Şehit Muhtar, Tomtom ve Yenişehir mahalleleri.

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